بالفيديو.. مداهمة «مخابئ سرية» في مجمع عيادات بالرياض

نفذتها «الصحة» بمساندة أمنية
نفّذت وزارة الصحة بمساندة دوريات أمنية، حملة مداهمةً لمجمع عيادات تجميل وأسنان شرقي مدينة الرياض، تشهد وجود مخالفات بينها عدم وجود أطباء، وتشغيل عاملات منزليات في مهنة ممرضات.
وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي فيصل العبدالكريم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم الثلاثاء، أبوابًا لمداخل سرية في مجمع العيادات، لسكن عاملات منزليات، يعملن في التمريض، وتحديدًا على أجهزة الليزر والعمليات الجلدية.
ورصدت حملة المداهمة مخبئًا سريًّا آخر لمعمل أسنان يعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى كوادر عاملة غير مرخص لها أيضًا، فضلًا عن غياب النظافة.
وغرَّد العبدالكريم، الذي رافق حملة المداهمة، قائلًا: «اليوم مع وزارة الصحة وبمساندة الدوريات الأمنية، مداهمة لعيادات تجميل وأسنان تحتوي على أبواب سرية خلفها سكن لعاملات منزليات يعملن كممرضات ومعمل أسنان وتعمل بلا أطباء ومواد منتهية!».
ولم يصدر إلى الآن أي بيان من قِبل وزارة الصحة أو مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بشأن الواقعة.
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