أمانة عسير تبدأ مشاريع معالجة التشوه البصري

بدأت أمانة منطقة عسير بتنفيذ خطتها لمعالجة عناصر التشوه البصري بمنطقة عسير. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مشاريع مبادرة معالجة التشوه البصري ستشمل إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي. ويستهدف المشروع إزالة مخالفات البناء والهدم ونواتج الحفر في مدينتي أبها وخميس مشيط. وتعد أمانة منطقة عسير من أولى الأمانات في تنفيذ هذا النوع من المشاريع، إذ تم تسليم المواقع المستهدفة مؤخرا، وتم تأمين القوى العاملة والمعدات الثقيلة وتوزيعها على الفرق الميدانية لتشمل أحياء مدينة أبها في المرحلة الأولى وتمتد إلى أحياء مدينة خميس مشيط كمرحلة ثانية، وذلك وفق خطة عمل تم وضعها مسبقا للمشروع. يذكر أنه تمت معالجة 11 موقعا وإزالة أكثر من 17000 م3 من المخلفات وفق تقارير الرفوعات المساحية، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري في منطقة عسير.



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