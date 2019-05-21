أقامت أمانة منطقة عسير -مساء أمس- حفل إفطار بمناسبة رمضان المبارك، وذلك في الساحة الشعبية بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ونخبة من المفكرين والمثقفين والأدباء في المنطقة. وتبادل الجميع الأحاديث الودية وتناولوا فضائل رمضان المبارك، والنهضة الثقافية التي تشهدها مملكتنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، منوهين بما يقوم به أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، من جهود وأعمال جبارة لخدمة المنطقة في شتى المجالات. وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، على هذه المبادرة الطيبة منه، والتي جمعت مثقفي وأدباء ومفكري مدينة أبها والمنطقة في مكان واحد، والتي سيكون لها الأثر الكبير في نفوس الجميع. فيما قدّم الدكتور وليد الحميدي شكره للجميع على استجابتهم لهذه الدعوة، في مناسبة تعد ثقافية واجتماعية مهمة. وقد عزّز الحضور الاجتماع بعدد من المناقشات والمساجلات الأدبية والمناقشات التي تهم مدينة أبها وأهاليها في مسامرة ثقافية وسط أجواء رمضانية. يذكر أنه قد أقيمت مسامرة ثقافية في ذكرى الأديب الراحل محمد بن عبدالله الحميد، وتم تدشين كتابه «حصاد السنين 3»، و ذلك بالشراكة مع نادي أبها الأدبي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تقيم مأدبة إفطار لأدباء ومثقفي المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.