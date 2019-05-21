السعودية اليوم / فرق رقابية نسائية على صوالين التجميل في الغزة وشوقية مكة



مكة المكرمة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

كشفت الفرق الرقابية النسائية بأمانة العاصمة المقدسة التابعة لبلدية الشوقية الفرعية في جولة رقابية ، أمس ، على المحلات التجارية النسائية بحي الشوقية ، عن وجود عدة مخالفات تمثلت في مخالفة النشاط وعدم توفر رخصة مزاولة عمل مصرحة من البلدية وتدني في مستوى النظافة العامة ، وتشغيل عاملات دون الحصول على شهادات صحية مصرحة ، إضافةً إلى عدم توفر البطاقة الخاصة بالشهادة الصحية لكل موظفة والاخلال بالذوق العام .

وفي ذات السياق انطلقت الفرق الرقابية التفتيشية التابعة لبلدية الغزة الفرعية للكشف عن المخالفات ورصدها في عدد من صوالين التجميل النسائية ، ومنها الكشف عن مواد مستخدمة للمستهلكين مجهولة المصدر ، والتدني في مستوى النظافة المطلوب ، إضافةً إلى عدم حصول العاملات على الشهادة الصحية مما أدى إلى إغلاق المحلات المخالفة وإشعارهم بمراجعة مقر البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات .

// انتهى //

16:37ت م

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