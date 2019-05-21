السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تلمسان غرب البلاد .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، أن قواتها بكل من تمنراست وعين قزام أوقفت سبعة مهربين وحجزت مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بحوزتهم وكمية من الذخيرة و معدات أخرى.

وأضاف المصدر أن قوات جزائرية أخرى أوقفت بكل من غرداية وتلمسان وتيارت 39 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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16:35ت م

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