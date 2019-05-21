السعودية اليوم / مجموعات من المستوطنين اليهود وعناصر من بلدية الاحتلال يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية وعناصر من بلدية الاحتلال اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 44 مستوطنًا، و20 عنصرًا من بلدية الاحتلال، وثلاثة طلبة من المعاهد التلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.

// انتهى //

16:31ت م

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