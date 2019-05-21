السعودية اليوم / نائب رئيس جمعية الكشافة يشهد اختتام الفترة الأولى من معسكر خدمة المعتمرين



مكة المكرمة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

شهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وألقى نائب رئيس الجمعية خلال الحفل الذي حضره الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي كلمة هنأ فيها الجميع بنجاح الفترة الأولى ، وبالخدمة التطوعية التي قاموا بها لخدمة المعتمرين والصوام والمصلين، وأثنى على الجهود التي قاموا بها خلال النصف الأول من الشهر، وبالتعاون الذي قامت به قطاعاتهم مع الجمعية في سبيل تحقيق المعسكر لأهدافه.

وتضمن الاحتفاء كلمة للمشاركين ، وكلمة لقائد الفترة الأولى من المعسكر عبدالرحمن بن عبدالله ابودجين ، وعرضا مرئيا لأبرز ماقٌدم خلال تلك الفترة ، قبل أن يقوم الفهد والحربي بتكريم المشاركين من القادة والكشافة والجوالة والقطاعات الكشفية المشاركة .

// انتهى//

16:31ت م

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مكة المكرمة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واسشهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أمس الأول حفل اختتام الفترة الأولى من معسكر خدمة المعتمرين بمكة المكرمة ، التي عملت خلال النصف الأول من شهر مضان المبارك ، وشارك فيها أكثر من 400 كشاف وجوال وقائد يمثلون مختلف قطاعات الجمعية ساهموا بمساندة بعض الجهات ذات العلاقة ومن اهمها قوة أمن الحرم المكي ، ووزارة التجارة والاستثمار ، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ،ووزارة الصحة .وألقى نائب رئيس الجمعية خلال الحفل الذي حضره الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي كلمة هنأ فيها الجميع بنجاح الفترة الأولى ، وبالخدمة التطوعية التي قاموا بها لخدمة المعتمرين والصوام والمصلين، وأثنى على الجهود التي قاموا بها خلال النصف الأول من الشهر، وبالتعاون الذي قامت به قطاعاتهم مع الجمعية في سبيل تحقيق المعسكر لأهدافه.وتضمن الاحتفاء كلمة للمشاركين ، وكلمة لقائد الفترة الأولى من المعسكر عبدالرحمن بن عبدالله ابودجين ، وعرضا مرئيا لأبرز ماقٌدم خلال تلك الفترة ، قبل أن يقوم الفهد والحربي بتكريم المشاركين من القادة والكشافة والجوالة والقطاعات الكشفية المشاركة .// انتهى//16:31ت م0135

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