السعودية اليوم / حرم أمير المنطقة الشرقية تزور شاطي العقير بالأحساء



الدمام 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

قامت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل حرم أمير المنطقة الشرقية رئيسة مجلس أمناء مجلس المسؤولية الاجتماعية أمس , شاطئ العقير بالأحساء برفقة مجموعة من مهندسات المنطقة الشرقية اللاتي عرضن مبادرة تخدم مبادرة "نقوش الشرقية ".

وتأتي هذه الزيارة بترتيب من أمانة الأحساء من أجل اطلاع سموها على المشاريع القائمة وبحث إمكانية تطبيق مشاريع مناسبة والاستفادة من الأفكار الشابة في تطوير المشاريع المحلية لتضفي على المنطقة لمسة جمالية وباحترافية مهندسات سعوديات دعماً لهن وثقةً بالأيدي

ووجهت سموها بأهمية تنفيذ المشاريع بطابع محلي بجودة عالية، مؤكدة ثقتها بهن , وقالت :" إن عملكن سيسهم في النهوض بالعمل الجماعي التكافلي وسيشجع أفراد المجتمع على خدمة المنطقة بما يمتلكونه من خبرات".

يذكر أن سبب اختيار شاطئ العقير لتنفيذ المشاريع فيه كونه أرضا ذات مساحة كبيرة وتستقبل مشاريع كثيرة لأنها منطقة سياحية وحضنا للموروث الثقافي والفني، كما أن المشاريع القائمة تهدف إلى تطوير المنطقة الشرقية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية والثقافية الذي يتوافق مع الأفكار التي طرحتها المهندسات.

وتمت هذه الزيارة بترتيب من أمانة الأحساء بمرافقة مجموعة من المقاولين المسؤولين عن مشاريع تحسين شاطئ العقير.

// انتهى //

16:27ت م

0134



الدمام 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واسقامت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل حرم أمير المنطقة الشرقية رئيسة مجلس أمناء مجلس المسؤولية الاجتماعية أمس , شاطئ العقير بالأحساء برفقة مجموعة من مهندسات المنطقة الشرقية اللاتي عرضن مبادرة تخدم مبادرة "نقوش الشرقية ".وتأتي هذه الزيارة بترتيب من أمانة الأحساء من أجل اطلاع سموها على المشاريع القائمة وبحث إمكانية تطبيق مشاريع مناسبة والاستفادة من الأفكار الشابة في تطوير المشاريع المحلية لتضفي على المنطقة لمسة جمالية وباحترافية مهندسات سعوديات دعماً لهن وثقةً بالأيدي السعودية الذي يعد أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 .ووجهت سموها بأهمية تنفيذ المشاريع بطابع محلي بجودة عالية، مؤكدة ثقتها بهن , وقالت :" إن عملكن سيسهم في النهوض بالعمل الجماعي التكافلي وسيشجع أفراد المجتمع على خدمة المنطقة بما يمتلكونه من خبرات".يذكر أن سبب اختيار شاطئ العقير لتنفيذ المشاريع فيه كونه أرضا ذات مساحة كبيرة وتستقبل مشاريع كثيرة لأنها منطقة سياحية وحضنا للموروث الثقافي والفني، كما أن المشاريع القائمة تهدف إلى تطوير المنطقة الشرقية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية والثقافية الذي يتوافق مع الأفكار التي طرحتها المهندسات.وتمت هذه الزيارة بترتيب من أمانة الأحساء بمرافقة مجموعة من المقاولين المسؤولين عن مشاريع تحسين شاطئ العقير.// انتهى //16:27ت م0134

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