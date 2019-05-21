السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" يتمكن من انتزاع 1,329 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من مايو 2019م



الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2019م، من انتزاع 1,329 لغمًا، منها 44 لغمًا مضادًا للأفراد و586 لغمًا مضادًا للدبابات و676 ذخيرة غير متفجرة و23 عبوة ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مارس 8,194 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 71,868 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

// انتهى //

16:22ت م

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