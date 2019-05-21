السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية



الدمام 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش.

واستعرض سموه خلال اللقاء جهود فرع الوزارة في تجهيزات المساجد والإشراف عيها خلال شهر رمضان، مطلعاً على خطة الفرع في تنظيم مخيمات الإفطار بالمنطقة والتي يبلغ عددها أكثر من ٢٥٠ مخيماً تم إقامتها وفق الضوابط والتعليمات، إضافة إلى خطة الوزارة في توظيف الأئمة والمؤذنين في المساجد.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية ومكانة المساجد في الإسلام مما يتوجب على الجميع الحرص على العناية بها ونظافتها، مشدداً سموه على متابعة فرق الصيانة في كافة المساجد وإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن.

من جانبه قدم الدويش شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على متابعتهم الدائمة للعناية ببيوت الله وتوجيهاتهم السديدة لكل ما يخدم فرع الوزارة، داعياً الله التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

16:10ت م

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