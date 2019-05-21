السعودية اليوم / بلدية الخبر تغلق 14 منشأة غذائية خلال النصف الأول من رمضان المبارك



الدمام 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الخبر في النص الأول من شهر رمضان المبارك 395 جولة تفتيشية ورقابية ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي استهدفت المنشآت الغذائية والصحية في المحافظة.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي : إن إدارة صحة البيئة رصدت خلال الجولات الرقابية 290 مخالفة، وأغلاق 14 منشأة مخالفة واتلاف أكثر من 85 كيلوجراما من المواد الغذائية .

وأكد المهندس الزايدي أن الزيارات الرقابية مستمرة على كافة المنشآت الغذائية وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام المنشآت الصحية والغذائية بالتعليمات البلدية .

//انتهى//

16:08ت م

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