السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني من قطاع غزة متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء مسيرات العودة



غزة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

استشهد اليوم مواطن فلسطيني من قطاع غزة متأثراً بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة .

وأفادت مصادر طبيه ومحلية فلسطينية في غزة، بان الشاب الفلسطيني أستشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها في مسيرات العودة، حيث أدت إلى إصابته بمرض السرطان .

// انتهى //

16:05ت م

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