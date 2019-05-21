موعد أذان المغرب يوم 16 رمضان

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم السادس عشر من رمضان المبارك، عند الساعة 06:55، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:01؛ بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:33، فيما سيكون عند الساعة 06:36 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:47 في بُريدة.