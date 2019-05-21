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شكرا لقرائتكم موعد أذان المغرب يوم 16 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد أذان المغرب يوم 16 رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم السادس عشر من رمضان المبارك، عند الساعة 06:55، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:01؛ بحسب تقويم أم القرى.
وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:33، فيما سيكون عند الساعة 06:36 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:47 في بُريدة.
وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 16 رمضان عند الساعة 07:21، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:10 مساء.
أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:23 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:31.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:16
|05:40
|12:18
|03:34
|06:55
|08:55
|المدينة المنورة
|04:08
|05:35
|12:19
|03:42
|07:01
|09:01
|الرياض
|03:39
|05:07
|11:50
|03:15
|06:33
|08:33
|بريدة
|03:45
|05:14
|12:01
|03:30
|06:47
|08:47
|الدمام
|03:20
|04:50
|11:37
|03:05
|06:23
|08:23
|أبها
|04:13
|05:35
|12:07
|03:22
|06:39
|08:39
|تبوك
|04:08
|05:40
|12:31
|04:04
|07:21
|09:21
|حائل
|03:50
|05:21
|12:10
|03:41
|06:59
|08:59
|عرعر
|03:41
|05:17
|12:13
|03:52
|07:08
|09:08
|جازان
|04:16
|05:37
|12:07
|03:24
|06:36
|08:36
|نجران
|04:08
|05:29
|12:00
|03:17
|06:31
|08:31
|الباحة
|04:13
|05:36
|12:11
|03:24
|06:46
|08:46
|سكاكا
|03:48
|05:22
|12:16
|03:53
|07:10
|09:10
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