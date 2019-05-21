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صور.. الدفاع المدني ينقذ ويسعف 2180 حالة بالمسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف مهامّ أعمالها بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة لتقديم العون المساعدة للمعتمرين والزوار.
وأوضح قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد ركن سعد بن سعيد الشهراني أن القوة تتشرف بالعمل لخدمة ضيوف الرحمن فهي تقوم بالخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى وكبار السن الذين يتعرضون لأي متاعب ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية كما تقوم بمتابعة إجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار.
وأكّد العقيد الشهراني أن قوة دعم الحرم الشريف مجهزه بكل ما يلزم من معدات وتجهيزات والنقالات والعربات المتحركة لأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع أو الإجهاد وكذلك تمّ تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة وأنه تم إعداد خطة ليوم الجمعة حيث تم إضافة قوة مساندة للقوة الأساسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام.
وأشار العقيد الشهراني أن هناك تعاونًا مشتركًا ما بين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر على ضوئه تم تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية، حيث تم إنقاذ وإسعاف (2180) حالة إسعافية منذ بداية شهر رمضان ونقل الحالات من قبل قوة الدفاع المدني بالحرم إلى هذه المواقع لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الصحية وتلقي العلاج اللازم.
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