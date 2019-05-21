فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 60 طنًا من التمور هدية المملكة للفلبين

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر سفارة المملكة في مانيلا أمس 60 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية الفلبين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وممثلي وزارة المالية، وممثل الجانب الفلبيني للمفوضية الوطنية لشؤون المسلمين طاهر ليداسان جونيور، وفريق المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.