محمد بن مسعود - الدمام - نجله يناشد البحث عنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف. وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم. وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية. وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية. اختفاء معتمر سوداني ستيني في الحرم منذ 3 أيام عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-05-21 ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف. وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم. وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية. Advertisements وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية. 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 03:21 PM نجله يناشد البحث عنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية نجله يناشد البحث عنه بعد إبلاغ الجهات الأمنية ناشد معتمر سوداني البحث عن والده الستيني المفقود منذ ثلاثة أيّام في الحرم المكي الشريف. وقال المعتمر السوداني "رزق": خرج والدي واسمه كامل سيّد للعمرة منذ صباح السبت ولكنه لم يَعُد ولَم نستطع العثور عليه رغم إبلاغنا للجهات الأمنية في الحرم. وأضاف: والدي كان يرتدي إحرامه وهو نحيل الجسم معتدل الطول مصاب بمرض السكري ولا يعاني من اعتلالات نفسية. وأردف: وصلنا من السودان الخميس الماضي لغرض العمرة ثم العودة ونناشد من يعثر أو يتعرف عليه التواصل على هاتف 054 661 3498 أو إبلاغ الجهات الأمنية. ، اختفاء معتمر سوداني ستيني في الحرم منذ 3 أيام ،

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