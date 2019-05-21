السعودية | الربيعة يبحث مع نظيره الأمريكي أوجه التعاون بين البلدين في مجال الصحة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:13 مساءً, 21 مايو 2019 م المناطق - واس عقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،اليوم، اجتماعًا مع معالي وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي اليكس آزار ،وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية المنعقدة حالياً في جنيف.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة.

وحضر الاجتماع سفير المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبد العزيز الواصل.

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