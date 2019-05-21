- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قوة حماية رئيس المخابرات السوداني السابق تمنع تنفيذ أمر القبض عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قوة حماية رئيس المخابرات السوداني السابق تمنع تنفيذ أمر القبض عليه
متابعات الخليج 365 - متابعة
منعت القوة المُكلّفة بحماية رئيس المخابرات السوداني السابق صلاح قوش تنفيذ أمر بالقبض عليه، حسبما أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل.
يُذكر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أعلن بالأمس تعثر المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي.
من جهتها أعلنت قوى “الحرية والتغيير” في بيان اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكري “لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويُصرّ على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”.
واعتبرت القوى المعارضة أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوة حماية رئيس المخابرات السوداني السابق تمنع تنفيذ أمر القبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.