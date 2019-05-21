قوة حماية رئيس المخابرات السوداني السابق تمنع تنفيذ أمر القبض عليه

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

منعت القوة المُكلّفة بحماية رئيس المخابرات السوداني السابق صلاح قوش تنفيذ أمر بالقبض عليه، حسبما أفادت قناة “العربية” في نبأ عاجل.

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يُذكر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أعلن بالأمس تعثر المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي.

من جهتها أعلنت قوى “الحرية والتغيير” في بيان اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكري “لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويُصرّ على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”.

واعتبرت القوى المعارضة أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.