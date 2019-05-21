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2019-05-21 مدير عام الجوازات يتفقد جوازات ميناء جدة الإسلامي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جوازات ميناء جدة الإسلامي للإشراف ميدانياً على رحلات المعتمرين لبيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها مدير عام الجوازات للإشراف المباشر على أداء إدارات الجوازات في المنافذ الدولية خلال موسم العمرة .

وأطلع مدير عام الجوازات على أداء سير العمل في إنهاء إجراءات دخول المعتمرين ، كما التقى بالضباط والأفراد والموظفين العاملين على الكاونترات والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن ، وحثهم على أداء المهام المناطة بهم بكل دقة وإتقان ، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات ضيوف بيت الله الحرام .









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