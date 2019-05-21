شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يقلد مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة رتبه الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

قلد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، مدير إدارة مكافحة المخدرات بجدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد.

وهنّأ الأمير مشعل العميد السبيعي، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن. وعبّر العميد السبيعي عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية ومحافظ جدة على هذه اللفته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة هذا الوطن الغالي.