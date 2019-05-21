شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الشرقية»: التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حريق «الخيمة الرمضانية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبد الهادي الشهراني لـ«الخليج 365»، أن التحقيقات لمعرفة أسباب حريق الخيمة الرمضانية في الخبر لا تزال مستمرة.

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وأضاف: «ان الدفاع المدني تمكن من إخماد حريق يوم (الأحد) الماضي في الخيمة الرمضانية دون وقوع إصابات». وتتبع الخيمة الرمضانية أحد المطاعم الواقعة على كورنيش الخبر، حيث نصبت خلال شهر رمضان لتقديم وجبتي الإفطار والسحور وتحتوي على عدد كبير من الطاولات لاستقبال الزبائن.

وفقا للمعلومات، فإن النيران أتت على الخيمة بشكل كامل، حيث بدأت شرارة النيران من خارج الخيمة سرعان ما انتقلت إليها لتلتهمها بالكامل، وتزامن الحريق مع ساعات الصباح.

وكان البيان الصادر عن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، ذكر أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغاً في تمام الساعة 6:11 من صباح اليوم (الأحد) عن نشوب حادث حريق في خيمة بمحافظة الخبر، وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني وعند الوصول تم إخماد الحريق في حينه، واتضح أن الحادث عبارة عن نشوب حريق في خيمة رمضانية تستخدم لتقديم المأكولات والمشروبات دون إصابات، ولازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحادث.