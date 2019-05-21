اتحاد التسلق والهايكنج يختتم عرض الفلم الوثائقي "Reel Rock13"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج عرض الفلم الوثائقي "Reel Rock13" ، حيث شهدت العروض الثلاث التي أقيمت في الـ 13 والـ 15 والـ 18 مايو الجاري بجدة والرياض والظهران حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد والمدير التنفيذي ياسمين القحطاني.

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ويحتوي الفلم الوثائقي الذي تم تقديمه في أكثر من 400 دار عرض حول العالم على ثلاثة أجزاء ، الأول عن البطل آدم أوندرا ومحاولة تسلق أصعب مسار في العالم ، والثاني عن رياضة التسلق السريع التي أصبحت ضمن الألعاب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو ، والجزء الثالث عن مجموعة من المتسلقين الذين يستكشفون القمم في القارة المتجمدة الجنوبية.

وتأتي العروض الثلاث ضمن خطط الاتحاد السعودي لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة وتثقيف الجماهير عن رياضة التسلق والهايكنج ، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية في سبيل الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص الجانب الرياضي التي منها رفع نسبة الممارسين للرياضة.

وشهدت العروض الثلاث حضورًا جماهيريًا كبيرًا ، واستمعوا لشرح من قبل المدير التنفيذي للاتحاد ياسمين القحطاني عن الرياضة وعن جهود وبرامج الاتحاد المستقبلية في مُختلف مناطق المملكة.