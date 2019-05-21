محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية تعزيز الموارد المالية لهيئة المدن الاقتصادية طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة، والسعي لتعزيز مواردها المالية، مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، ودراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله. "الشورى": إعداد الحوافز الجاذبة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21 طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة، والسعي لتعزيز مواردها المالية، مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، ودراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله. 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 Advertisements 02:57 PM أكد أهمية تعزيز الموارد المالية لهيئة المدن الاقتصادية أكد أهمية تعزيز الموارد المالية لهيئة المدن الاقتصادية طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة، والسعي لتعزيز مواردها المالية، مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، ودراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله. ، "الشورى": إعداد الحوافز الجاذبة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية ،

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