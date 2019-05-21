، "الراجحي": إطلاق الحوثي صواريخ باتجاه الحرم سابقة فساد بالأرض ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصفها بالمليشيات العميلة التي تتآمر على الإسلام والمسلمين

استنكر رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي الجرائم الإرهابية للعدو الحوثي ضد بلاد الحرمين الشريفين والتي استهدفت منطقة مكة المكرمة بإطلاق الطغمة الضالة والعميلة للفرس من مليشيا الحوثي الانقلابية صواريخها صوب قبلة المسلمين.

وقال رئيس جامعة الشعوب العربية إن العملية الإرهابية التي حاول من خلالها الطغاة ضرب المسجد الحرام والمسلمين فيه تُعتبر سابقة في الفساد في الأرض، جاءت لتعري ضلال هذه المليشيا العميلة، وحقيقة حربها القذرة على الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن هذه الجريمة التي تقشعر منها الأبدان لا يفعلها مَن في قلبه ذرة إيمان؛ إذ استهدفت الحرم الشريف، وهي جزء من مؤامرات خبيثة، تستهدف الإسلام والمسلمين.

وقال إن الاعتداء الإجرامي يعكس ضلال فكر هذه الفئة المنحرفة التي لم يردعها حرمة المكان بتصويب صواريخها نحو المسجد الحرام، وقد تحولوا إلى أدوات في أيدٍ خارجية، تستهدف بلادنا التي تعيش في أمن واستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.

.

ودعا الراجحي في ختام تصريحه المولى القدير أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، ويحفظ لها قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـوسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.