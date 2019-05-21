محمد بن مسعود - الدمام - تأتي ضمن خطة المستشفى الموسمية لشهر رمضان نوه عدد من المرضى المنومين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من المعتمرين وزوار المسجد الحرام، بالخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الطبية لهم أثناء وجودهم داخل المستشفى لتلقي العلاج.

وعبّر المرضى في تصريحات عن امتنانهم البالغ لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية ورعاية فائقة لقاصدي المسجد الحرام، منذ دخولهم إلى المملكة وصولاً لمكة المكرمة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وتأتي تلك الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة للمعتمرين ولزوار بيت الله الحرام ضمن خطته الموسمية لشهر رمضان المبارك. معتمرون وزوار ينوهون بالخدمات الطبية المقدمة لهم من "النور التخصصي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21 نوه عدد من المرضى المنومين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من المعتمرين وزوار المسجد الحرام، بالخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الطبية لهم أثناء وجودهم داخل المستشفى لتلقي العلاج.

وعبّر المرضى في تصريحات عن امتنانهم البالغ لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية ورعاية فائقة لقاصدي المسجد الحرام، منذ دخولهم إلى المملكة وصولاً لمكة المكرمة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وتأتي تلك الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة للمعتمرين ولزوار بيت الله الحرام ضمن خطته الموسمية لشهر رمضان المبارك. 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 Advertisements 02:31 PM تأتي ضمن خطة المستشفى الموسمية لشهر رمضان تأتي ضمن خطة المستشفى الموسمية لشهر رمضان نوه عدد من المرضى المنومين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، من المعتمرين وزوار المسجد الحرام، بالخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الطبية لهم أثناء وجودهم داخل المستشفى لتلقي العلاج.

وعبّر المرضى في تصريحات عن امتنانهم البالغ لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية ورعاية فائقة لقاصدي المسجد الحرام، منذ دخولهم إلى المملكة وصولاً لمكة المكرمة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وتأتي تلك الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة للمعتمرين ولزوار بيت الله الحرام ضمن خطته الموسمية لشهر رمضان المبارك. ، معتمرون وزوار ينوهون بالخدمات الطبية المقدمة لهم من "النور التخصصي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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