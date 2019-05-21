السديس: ‪  استهداف جدة والطائف عدوان سافر لا يصدر من صاحب دين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن استهداف محافظتي جدة والطائف اعتداء غادر وفاشل، في شهر الخير والبركة شهر رمضان المبارك؛ ما يعكس خسة ودناءة فاعليه.

وأشاد الشيخ السديس، بتمكن أبطال الدفاع الجوي البواسل من رصد أهداف معادية تحلق فوق مناطق محظورة بمحافظتي جدة والطائف والتعامل معها.

ونوه بالكفاءة العالية والجاهزية المثالية والترقب والتحفز واليقظة لأبطال الدفاع الجوي، الذين يذودون عن الوطن والمواطنين ويحمون أراضي بلادنا ومقدساتها الغالية إلى جانب قدراتهم العظيمة في دحض أي عدوان يهدد أمن وطمأنينة البلاد.

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وتابع: «هذا تصرف لا يمكن أبدًا أن يصدر من صاحب مبدأ، أو مدافع عن قضية، ولا يقدم عليه صاحب عقل أو دين، إنما هو العدوان السافر، والطغيان الخاسر».

وقال الشيخ السديس، إن نجاح قوات الدفاع الملكي الجوي في التعامل بما تقتضيه المصلحة، رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه بمد يد الشر إلى البلاد، بأن الجنود البواسل لهم بالمرصاد.

وأكمل: «ردّ الله كيد الباغي في نحره، ودفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين، وأدام علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا».

وفي ختام تصريحه، دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الله- سبحانه وتعالى- أن يعز بلاد الحرمين وقادتها، وأن يدفع عنها شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يديم على بلادنا خاصة وجميع بلاد المسلمين أمنها واستقرارها ووحدتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.