العثور على مفقود صحراء الربع الخالي «متوفى»

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، العثور على الشخص المفقود جنوب شرق صحراء الربع الخالي «متوفى».

وكانت فِرق إنجاد للبحث والإنقاذ قد تلقت بلاغًا عن فقدان مواطن، يستقلّ مركبة جيب، انقطع به الاتصال منذ صباح الرابع من رمضان، وحُدّد آخر موقع التُقط لأبراج هاتفه الجوال بجنوب حرض؛ فكثفت بعدها الفرق التطوعية والأهالي البحث عنه.

وقالت الجمعية -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «تلقّت جمعية عون للبحث والإنقاذ من الكونترول الميداني خبر العثور على مفقود الربع الخالي من قبل ذويه متوفًّى، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

وكان فريق إنجاد التطوعي، قد أعلن -في وقتٍ سابق- العثور على مركبة تخصّ المفقود، بينما أعلن مواصلة الجهود للعثور عليه باستخدام أكثر من 15 مركبة وطائرة شراعية.