اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 88ر37 نقطة



الكويت 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 88ر37 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5598 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 68ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر118 مليون سهم تمت من خلال 4807 صفقات نقدية بقيمة 3ر28 مليون دينار كويتي (نحو 22ر96 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4708 نقطة بنسبة 23ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 61 مليون سهم تمت عبر 1816 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 26ر13 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 03ر51 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6058 نقطة بنسبة ارتفاع 85ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر57 مليون سهم تمت عبر 2991 صفقة بقيمة 3ر24 مليون دينار (نحو 62ر82 مليون دولار).

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13:54ت م

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