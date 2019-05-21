السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يتفقد جوازات ميناء جدة الإسلامي



جدة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى جوازات ميناء جدة الإسلامي للإشراف ميدانياً على رحلات المعتمرين لبيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها مدير عام الجوازات للإشراف المباشر على أداء إدارات الجوازات في المنافذ الدولية خلال موسم العمرة .

وأطلع مدير عام الجوازات على أداء سير العمل في إنهاء إجراءات دخول المعتمرين ، كما التقى بالضباط والأفراد والموظفين العاملين على الكاونترات والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن ، وحثهم على أداء المهام المناطة بهم بكل دقة وإتقان ، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات ضيوف بيت الله الحرام .

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13:22ت م

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