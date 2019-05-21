السعودية اليوم / أكثر من 12000 مستفيد خدمات لمستشفى شعبة نصاب العام



عرعر 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة بمستشفى شعبة نصاب العام أكثر من 12000 مستفيد خلال الربع الأول لعام 2019م، حيث راجع الإسعاف والطوارئ 8830 حالة، بينما استفاد من الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية 3422 حالة، فيما بلغ عدد حالات التنويم خلال نفس الفترة 447 حالة .

وبلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة 58566 وصفة طبية، وعدد الفحوصات المخبرية 3372 فحصا مخبريا، كما تم إجراء 82 عملية مابين الروتينية والطارئة وجراحة اليوم الواحد، كذلك بلغ عدد مستفيدي الأشعة 388 مريضا، إضافة لعمل 125 جلسة غسيل كلوي، وزيارة مرضى الطب المنزلي بعدد 121 زيارة .

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة منها مركز للقلب، و 3 مراكز للسكري، و 3 مراكز للكلى، و 3 مراكز أسنان، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .

// انتهى //

13:09ت م

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