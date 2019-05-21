السعودية اليوم / نائب أمير جازان يطلع على الخطة الأمنية والمرورية لصيف العام الحالي



جيزان 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم في مكتبه في الإمارة ، مدير شرطة منطقة جازان العميد عبدالله بن سفر الزهيري الذي قدم لسموه الخطة الأمنية والمرورية التي سيتم تنفيذها خلال صيف العام الحالي

1440هـ في المنطقة.

وأشاد نائب أمير منطقة جازان بالجهود الأمنية والمرورية في المنطقة، مشددا سموه على أهمية تعاون المواطن والمقيم مع البرامج المرورية والخطط الأمنية الجديدة لما من شأنه انخفاض معدل الحوادث والمخالفات المرورية.

واشتملت الخطة الأمنية والمرورية على مختلف المهام والواجبات المناطة بشرطة المنطقة وإدارة المرور وأفرع الأمن العام لتغطية الفعاليات خلال صيف العام الحالي في جميع المواقع السياحية والأسواق والمجمعات التجارية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة.

// انتهى //

13:07ت م

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