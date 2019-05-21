

بريدة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالبلدية النسائية الفرعية أمس، الملتقى النسائي التثقيفي بعنوان " وعيك بدورنا .. نجاح للجميع " وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

ويهدف الملتقى إلى تثقيف صاحبات المنشآت وسيدات المجتمع بدور ومهام البلدية النسائية وتوعيتهم بالاشتراطات الصحية والمهنية للمنشآت النسائية المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من البلدية النسائية.

وركزت المحارو على دور البلدية النسائية في المجتمع، والخدمات المقدمة من مركز إدارة الرخص، وإجراءات واشتراطات إصدار التراخيص الجديدة، ودور الرقابة على المنشآت النسائية،فيما اختتم بحلقة نقاش مفتوحة .

// انتهى //

13:04ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تنظم الملتقى النسائي التثقيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.