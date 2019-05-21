حدث في 16 رمضان.. وصول النبي إلى بدر وأول صوم لمسلمي كشمير

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 16 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

وصول النبي لبدر

في مثل هذا اليوم من العام الثاني هجرية، وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ونزل برفقة جيش المسلمين في العدوة الدنيا بالمدينة، وهو الجانب الشمالي من بدر استعدادًا لمواجهة قريش.

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الاحتشاد لحماية الشام

في مثل هذا اليوم 385 هجرية، طالب الفاطميون من الشعب المصري النزول بسلاحه لحماية النواحي البعيدة من بلاد الشام، بسبب التهديدات البيزنطية لها خلال ذلك الوقت.



صوم كشمير

في مثل هذا اليوم عام 409 هجرية، صام المسلمون في كشمير لأول مرة، وذلك بعد أن فتح البلاد القائد محمود بن سبكتكين الغزنوي، وعند وصوله إلى حدود كشمير خرج حاكمها للترحيب به وإعلان إسلام المدينة دون قتال، وبدأوا صيام رمضان منذ ذلك الحين.



وفاة المقريزي

في مثل هذا اليوم عام 845 هجرية، توفي العالم والمؤرخ الإسلامي الشهير أحمد بن علي المقريزي، والذي كان له إسهامات مختلفة في توثيق وتسجيل الأحداث التاريخية في عصره.