فيديو.. 3 قضايا رئيسية تتصدر أعمال القمتين العربية والخليجية بمكة المكرمة

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لعقد قمتين عربية وخليجية في مكة المكرمة في وقت شديد الخطورة في ظل تصاعد التهديدات الإيرانية في المنطقة، بعد حادثتي استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات، واستهداف مضختي ضخ النفط في عفيف والدوادمي بالرياض.

ومن المقرر أن تناقش القمتان اللتان دعا لهما الملك سلمان تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا بحث تداعيات الهجوم على ناقلتي النفط في الإمارات ومحطتي ضخ النفط بالمملكة.

وتناقش القمتان أيضا بحث التداعيات الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

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وتأتي الأهمية الاستراتيجية للقمتين في التوقيت والقرار الحاسم لوضع حد لممارسات طهران، ومحاولاتها لجر المنطقة لحرب طاحنة ستكون إيران هي الخاسر الأكبر فيها.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في وقت سابق، أن القمة العربية الطارئة في مكة ستبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية في الرياض، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضافت أن ذلك يأتي استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لقادة الدول العربية لعقد قمة طارئة في مكة المكرمة بعد أيام.

وأوضحت الجامعة في بيان، لها أن هذا الإجراء يأتي في إطار المادة 3 من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة، التي تنص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.

فيديو | القمتان اللتان دعا لهما #الملك_سلمان يوم 25 #رمضان. #الإخبارية pic.twitter.com/1sy6n17cXY