العثور على مفقود الربع الخالي متوفى

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

عثرت فرق الإنقاذ، فجر الیوم الثلاثاء، على مفقود الربع الخالي متوفى، والذي فقد في الیوم الرابع من شهر رمضان الحالي.

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وكان فريق إنجاد التطوعي قد أعلن أمس الاثنین العثور على مركبة المفقود، وقد ترجل منها، قبل أن يواصل الفريق بحثه باستخدام سیارات مجهزة وبمشاركة طیران شراعي.

يذكر أن الفريق قد تلقى بلاغا عن اختفاء شخص يستقل مركبة من نوع (تويوتا جي إكس آر موديل 2016) في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحدد آخر موقع أبراج التقط لهاتفه المحمول بالقرب من حرض بالربع الخالي.