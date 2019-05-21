مجلس الشورى يحيل تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار لجدول الأعمال

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراج عدد من الموضوعات على جدول أعمال المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقد أمس في مقر المجلس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.

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وقد وافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للأعوام المالية 1436/1437هـ، 1437/1438هـ، 1438/1439هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، من عدد من أعضاء المجلس الدكتور عبد المحسن آل الشيخ، والدكتور واصل المذن، والأستاذ جمال المزين.

كما قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مقدونيا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، وتقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان.