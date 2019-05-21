روحاني يستغل التوترات للحصول على سلطات أكبر في بلاده

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن حسن روحاني يسعى للحصول على سلطات تنفيذية أوسع من حيث النطاق والقوة للتأثير على مجريات الأمور في بلاده، لا سيما بالوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيدًا خطيرًا بسبب الأنشطة الإرهابية الإيرانية.

وتتابع وسائل الإعلام الغربية الأوضاع عن كثب في إيران، خاصة وأن هناك سلسلة من الاجتماعات المتواصلة في طهران، وهو الأمر الذي قد يشهد التخطيط للتصعيد الحالي في منطقة الخليج العربي.

روحاني يبحث عن دور

Advertisements

وحسب الشبكة الأمريكية، أخبر الرئيس الإيراني مجموعة من رجال الدين أنه يسعى إلى الحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة في زمن الحرب للتعامل بشكل أفضل مع ما أسماه “حرب اقتصادية” نشأت بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي وتصاعد العقوبات الأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية في وقت متأخر من، أمس الاثنين، أن الرئيس حسن روحاني استشهد بحرب الثمانينيات مع العراق، عندما تمكن مجلس أعلى في زمن الحرب من تجاوز الفروع الأخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.

استغلال الأزمات

وحسب ما جاء في تقرير الوكالة، قال روحاني إن إيران تواجه مشاكل غير مسبوقة في “الأعمال المصرفية وبيع النفط” لكن البلاد “موحدة في أننا يجب أن نقاوم الولايات المتحدة والعقوبات”.

استغلال الأزمات الموجودة حاليًا في إيران وضح أنه كان من بين الأمور التي ارتكز إليها روحاني في محاولته لانتزاع بعض السلطات الحقيقية التي يفتقدها لصالح الملالي، وعلى رأس قيادتهم خامنئي، وهو الأمر الذي يسعى من خلال للحصول على أي سلطات تنفيذية بحجة التعامل مع الأوضاع الحالية.