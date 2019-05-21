2019-05-21

عائض القرني: ثلاث عبادات يحرص عليها الصالحون في السحر

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الشيخ الدكتور عائض القرني إن هناك ثلاث عبادات يحرص عليها الصالحون في وقت السحر، لاسيما في شهر رمضان.

وقال الشيخ القرني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، في السحر ثلاث عبادات يحرص عليها الصالحون:

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1-الاستغفار: “وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ”،

2-الدعاء، لأن الله يقول في السحر:

“هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ”،

3-السحور، لقول النبي ﷺ :

“تسحّروا فإن في السحور بركة”