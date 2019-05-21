الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر 7-7 في جدة

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز إطلاق (معسكر7_7) في ملتقى الاتحاد في محافظة جدة، ويتكون المعسكر من (7 دورات) على مدى (7 أسابيع) في المجالات التالية :

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الدورات الرئيسية:

– تطوير الأعمال Business Development

– إدارة المنتجات Product Management

– التسويق الرقمي Digital Marketing

– تصميم تجربة المستخدم وواجهة الاستخدام UI and UX Design

– برمجة الواجهة Front-end Development

– برمجة الخلفية Back-end Development

– ضمان الجودة Quality Assurance

و للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك حتى تاريخ 1440/09/23هـ.