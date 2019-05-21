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2019-05-21 وظائف إدارية شاغرة في مجموعة البحري بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة بالرياض، للعمل بمسمى (تنفيذي مبيعات أول Sr. Sales Executive)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– تنفيذي مبيعات أول (Sr. Sales Executive). Advertisements الشروط:

1- درجة البكالوريوس في النقل البحري أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الشحن التجاري.

3- إجادة اللغة العربية والإنجليزية. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/05/21م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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