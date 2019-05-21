الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة إيرانية الصنع في الضالع

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت تحلق في سماء قرية غول سبولة شرق مدينة الضالع.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والتي قال تقرير سابق للجنة خبراء الأمم المتحدة “إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن”. وإن “قاصف” أو “المهاجم” متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وفي ذات السياق، شن طيران تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة الجب المحاددة وفي منطقة باجة حجر غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

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ووفق مصادر ميدانية، فقد أسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين علاوة على تدمير معدات قتالية.

إلى ذلك، حررت قوات الجيش اليمني، أمس الاثنين، مناطق جديدة في مديرية الأزارق غربي محافظة الضالع.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش حررت “لكمة مخدوش” و”التبة الصفراء” في جبهة تورصة، عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من العربات التابعة لها.

من جانبها، قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قرى المواطنين في المنطقة، مما تسبب في وقوع إصابات بين الأهالي.