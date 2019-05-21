صندوق تنمية الموارد البشرية: 8 آلاف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات عبر برنامج التدريب الصيفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن تسجيل 8000 فرصة تدريبية للطلاب والطالبات، من قبل 500 منشأة، في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، كما جدد الصندوق دعوته لمنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، لعرض الفرص التدريبية أمام الطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع الالكتروني للبرنامج http://saifi.hrdf.org.sa، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 4 ذو القعدة 1440هـ الموافق لـ (07 يوليو 2019م)، وينتهي في 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق لــ ( 01 أغسطس 2019).

Advertisements

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429هـ المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وأعد "هدف" دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.