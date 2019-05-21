"السياحة" تعزز الجولات الرقابية على قطاع الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة بفرعيها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، الجولات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي في المنطقتين خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

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وتحرص الهيئة في كل عام على رفع وتيرة الرقابة في مواسم الإجازات وشهر رمضان المبارك والعيدين، على جميع مرافق الإيواء السياحي، إضافة إلى متابعة الشكاوى على مدار الساعة، سواء عن طريق رقم الهاتف السياحي المجاني ‏‏19988، أو وسائل التواصل الأخرى، وذلك بعد التأكد منها؛ سعياً لإيجاد حلول فورية للشكاوى بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالرقابة على قطاع الإيواء.

وتواكب جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا الشأن، جهود مختلف قطاعات الدولة الحريصة على تذليل جميع العقبات التي تواجه الزوار والمعتمرين أثناء إقامتهم في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، أو اختيارهم الإقامة بمكة المكرمة لأداء الصلوات في المسجد الحرام، وكذلك الحال عند زيارتهم المدينة المنورة والإقامة فيها.

وبينت الهيئة أن الفرق الرقابية الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتابع التزام مرافق الإيواء السياحي بمتطلبات الجودة التي تشمل: النظافة، ووضع ‏لوحات التراخيص، والأسعار، ودرجة التصنيف، ولوحة تلقي الشكاوى في مداخل كل فندق أو وحدة ‏إيواء سياحي مرخصة، وضبط أي مخالفات؛ حرصا من الهيئة على جودة خدمات الإيواء المقدمة للزوار وللمعتمرين.