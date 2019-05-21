محمد بن مسعود - الدمام - باشر النقيب علي بن سالم البدراني، عمله مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة مهد الذهب؛ وذلك عقب صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، بنقله وتكليفه بإدارة القسم في الشرطة. "البدراني" مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة مهد الذهب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21 باشر النقيب علي بن سالم البدراني، عمله مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة مهد الذهب؛ وذلك عقب صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، بنقله وتكليفه بإدارة القسم في الشرطة. 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 Advertisements 12:19 PM باشر النقيب علي بن سالم البدراني، عمله مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة مهد الذهب؛ وذلك عقب صدور قرار مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، بنقله وتكليفه بإدارة القسم في الشرطة. ، "البدراني" مديرًا لشعبة الأدلة الجنائية بشرطة مهد الذهب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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