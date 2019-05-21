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أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي #محمد_بن_راشد، اليوم، إطلاق بلاده نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في #الإمارات.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة، والدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم.
وقال محمد بن راشد: سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل مَن يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة #الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات.
الإمارات تُطلق نظام الإقامة الدائمة .. "البطاقة الذهبية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21
أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي #محمد_بن_راشد، اليوم، إطلاق بلاده نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في #الإمارات.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة، والدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم.
وقال محمد بن راشد: سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل مَن يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة #الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
12:19 PM
محمد بن راشد: المقيمون إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة
أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي #محمد_بن_راشد، اليوم، إطلاق بلاده نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في #الإمارات.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفنون كافة، والدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم.
وقال محمد بن راشد: سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل مَن يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة #الإمارات .. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا.. وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات.
، الإمارات تُطلق نظام الإقامة الدائمة .. "البطاقة الذهبية" ،
المصدر : الخليج 365
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