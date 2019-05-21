السعودية | شاهد..الصلاة على الكرسي أحكام وتنبيهات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:13 صباحًا, 21 مايو 2019 م المناطق_الرياض كثيراً ما يلفت النظر في المساجد قيام بعض المصلين بالصلاة على كرسي لما يعنون منه من موانع تمنع أدائهم الصلاة وقوفاً، ويلفت النظر كذلك أن الكثير منهم يضايق من خلفه من مصلين لعدم معرفته بالطريقة الصحيحة للصلاة على هذا الوضع.

ويوضح المقطع المرفق الذي حرصت صحيفة “المناطق” على الاهتمام بنشره لتوعية للمصلين المعذورين وتنبيههم بالطريقة الصحيحة للصلاة على هذه الوضعية.

وفي المقطع المرفق يوضع الشيخ “سعد العتيق” الطريقة الصحيحة للصلاة على الكرسي حيث يوضح الشيخ وضع الكرسي بطريقة تجعل من المصلي داخلاً بالصف دون ان يؤذي المصلين خلفه.

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