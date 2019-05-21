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تحطم طائرة للبحرية الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية

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2019-05-21

تحطم طائرة للبحرية الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية

متابعات الخليج 365 - متابعة

تحطمت مقاتلة من طراز “إيه في 8 بي” تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية بالقرب من مدينة هافلوك في ولاية كارولينا الشمالية.

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وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء: “قفز الطيار بالمظلة بأمان، وينقل حاليًا إلى مركز كارولينا الطبي الشرقي في مدينة نيو برن لإجراء المزيد من التحاليل، ولا توجد حتى الآن تقارير بشأن وقوع إصابات بين المدنيين أو أضرار مادية”.

وتم تطويق مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حتى الآن.





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