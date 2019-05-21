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العثور على مركبة مفقود صحراء الربع الخالي

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2019-05-21

العثور على مركبة مفقود صحراء الربع الخالي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن فريق إنجاد التطوعي، عثوره على مركبة تخص شخصاً فُقد في صحراء الربع الخالي يوم الرابع من شهر رمضان الجاري، فیما لا تزال عملیات البحث عنه مستمرة.

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وكان فريق إنجاد قد تلقى بلاغاً عن اختفاء شخص يستقل مركبة من نوع (تويوتا جي إكس آر موديل 2016 ) في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحدد آخر موقع أبراج التقط لهاتفه المحمول بالقرب من حرض بالربع الخالي.

وتمكنت فرق البحث من العثور على مركبة المفقود أمس (الاثنین) والتي ترجَّل منها، فیما تواصل فرق الإنقاذ بحثها عنه باستخدام سیارات مجهزة وبمشاركة طیران شراعي.





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