إبعاد ناهلي الرمال لمسافة 24 كيلو خارج حفر الباطن

2019-05-21

فواز الاسلمي – حفر الباطن

بناء على توجيهات محافظ حفر الباطن وتماشياً مع المصلحة العامة ورغبة في تنظيم عمل نهل الرمال ومواد الإنشاءات، قامت الأمانة بتحديد موقع لممارسة الأنشطة المتعلقة بنهل الرمال والدفان، وذلك بالتعاون مع محافظة حفر الباطن.

وكشفت أمانة حفر الباطن عن اختيار موقع ( المسناة المعتمد ) لدى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الواقع على طريق حفر الباطن الرقعي ويبعد مسافة ٢٤ كم جهة الشرق، للشركات والمصانع وأصحاب تلك الأنشطة فيما يجري العمل على تهيئة الموقع للمستفيدين.

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وأوضحت الأمانة بأنه تم تسوير الموقع كاملاً وترقيم قطع الأراضي وعمل مدخل رئيسي للموقع وتجهيز نماذج تسليم الأراضي للمستفيدين منها وتوزيعها عليهم.

ودعت أمانة حفر الباطن أصحاب مصانع البلوك والخرسانة والشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية ونهل الرمال بمراجعة اللجنة في المحافظة لتحديد وتسليم القطع لهم.