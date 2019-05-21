الان تتابع المواصفات: 4 فرق فنية لإعداد اللوائح الفنية في تخصصات القياس والمعايرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلن الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تشكيل أربع فرق فنية تختص بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية في تخصصات القياس والمعايرة.

وأوضح أن المركز الوطني للقياس والمعايرة في الهيئة يعد إحدى الركائز الفنية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة، مشيرا إلى أنه يضم منظومة مختبرات فنية تتكون من (30) مختبرا نوعيا ومتخصصا في علوم القياس والمعايرة الدقيقة.

وقال القصبي، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقياس 2019، إن هذا المركز هو الجهة الوطنية المنوط بها توفير الاسنادية الوطنية لخدمات القياس والمعايرة والحفاظ على دقة معايير القياس الوطنية، ثم تحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لربط وحدات القياس الوطنية بالمنظومة الدولية.

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مبينا أن مجال القياس والمعايرة أحد العناصر المحورية لمنظومة البنية التحتية للجودة، وهو أحد أهم المجالات العلمية والفنية الممكنة للنمو الاقتصادي والتطور الصناعي، وتتعاظم أهميته في ظل ما تشهده بلادنا الغالية من برامج تحول إلى رؤية طموحة.

وأكد القصبي أن هيئة المواصفات تعمل بشكل جاد وحثيث للعمل على الوفاء بالتزاماتها الوطنية لترسيخ الاهتمام في علوم القياس بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها للتعريف بأهمية هذه العلوم بما يحقق الريادة الإقليمية والعالمية للمملكة. منوها عن إطلاق مبادرة المعايرة القانونية ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تستهدف تحقيق متطلبات التجارة العادلة من خلال ترسيخ منظومة المعايرة لأهم أدوات القياس المستخدمة في التعاملات التجارية.

موضحا أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لهذا المبادرة نهاية العام المالي الماضي التي تركز على معايرة مضخات الوقود، ومن المخطط التوسع في أعمال هذه المبادرة لتشمل عددا من الخدمات الأخرى مثل معايرة الموازين وعدادات المياه والكهرباء وغيرها.